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Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години

Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години
Pixabay

Новите правила задължават платформите да проверяват възрастта, да защитават личните данни и да осигурят лесни инструменти за родителски контрол

Турция забрани на доставчиците на социални мрежи да предоставят услуги на деца под 15-годишна възраст.

Новите правила са въведени от турската Дирекция по киберсигурност и бяха публикувани днес в Държавен вестник.

В текста изрично се посочва, че доставчиците "не могат да предоставят услуги на деца, които не са навършили 15 години".

За потребителите на 15 и повече години платформите трябва да предлагат различни услуги и допълнителни мерки за защита, съобразени с най-добрия интерес на детето и неговото физическо, психическо, социално и емоционално развитие.

Специален акцент е поставен върху проверката на възрастта. Тя трябва да бъде извършвана по начин, който защитава личните данни и установява единствено дали потребителят е достигнал необходимата възраст, без да разкрива самоличността му.

От доставчиците се изисква също да направят методите за проверка на възрастта, структурата на алгоритмите и политиките си за услуги, насочени към деца, ясни, проверими и подлежащи на контрол както от потребителите и родителите, така и от компетентните органи.

Платформите ще трябва да осигурят и лесни за използване инструменти за родителски контрол.

Правилата са част от новия закон за социалните мрежи, приет от турския парламент през април тази година.

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