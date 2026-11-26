Служители на Агенцията по вписванията в Бургас спряха работа за час в рамките на щафетните стачни действия в държавната администрация. Те се събраха пред сградата на стария съд под надслов „Справедливост и равни права“ с искане всяка месечна заплата да бъде увеличена с фиксирана сума от 350 евро.

„Това 5% увеличение на базата на нашата заплата ще бъде по-малко от 50 евро. Затова то не е никак достатъчно“, заявиха протестиращите пред bTV.

Според КТ „Подкрепа“ ниското заплащане и високата натовареност водят до сериозно текучество. Регионалният секретар на синдиката в Бургас Антония Тодорова посочи, че служителите често остават след края на работния ден, за да спазят законовите срокове. „Много малко хора остават, особено пък като си получат и заплатата в края на месеца“, допълни тя.

Служителката Красмира Папанчева уточни, че участниците в стачката от Агенцията по вписванията винаги са плащали осигуровките си. Сред исканията на протестиращите са още възстановяване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, известно като „клас прослужено време“, и равнопоставено третиране на работещите в държавната администрация.

Щафетните протести ще продължат и в началото на следващата седмица.