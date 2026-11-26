Въпросът за националната идентичност на българските общности на Балканите отново излезе на международната сцена. Този път поводът е изказване на Васил Стерьовски, председател на Македонския алианс за европейска интеграция, който постави пред представители на ООН в Женева твърдения за натиск от страна на България върху Албания във връзка с идентичността на местното население, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ.

По време на среща с представители на национални малцинства от различни държави, организирана в рамките на работата на ООН по въпросите на малцинствата, Стерьовски заяви, че македонците в Албания не трябва да се превръщат в „странични жертви“ на европейската интеграция на страната.

Според него "България използва членството си в Европейския съюз и влиянието си в процеса на разширяване, за да насърчава признаването на българска идентичност сред част от населението в Албания". Той определи това като политически натиск и опит за асимилация.

Българската идентичност също има своето място в Албания

Особено важно е, че в този спор не може да бъде пренебрегнат един съществен факт: България има призната историческа и съвременна общност в Албания, чието съществуване е потвърдено и от албанското законодателство.

Съгласно Закона за защита на националните малцинства от 2017 г. българите са признати като национални малцинства в Албания. Това означава, че правото на самоопределение трябва да бъде гарантирано на всеки гражданин, независимо дали се определя като българин, македонец или по друг начин.

Данните от преброяването в Албания през 2023 г., публикувани от статистическата служба на страната, показват, че 7057 души са се самоопределили като българи, а 2281 – като македонци. Това са официални резултати, основани на декларирана етническа принадлежност.

Именно тук се намира същината на въпроса: никой няма право да отнема идентичността на хората, но никой няма право и да им налага такава.

Отворен остава въпросът за правата на българските общности

Стерьовски постави пред ООН и проблемите на македонската общност в Албания, сред които недостатъчните възможности за образование на майчин език, ограниченото политическо представителство, липсата на инвестиции и обезлюдяването на населените места.

Той призова специалния докладчик на ООН Никола Леврат да посети Албания, да се срещне с представители на общността и да провери на място условията, при които живеят.

За България обаче е важно международните институции да обръщат същото внимание и на българското национално малцинство в страната, включително на неговите езикови, образователни и културни права.

Защото европейската интеграция не може да бъде процес, в който едни общности получават право на идентичност, а други трябва да доказват, че имат право да се наричат такива, каквито сами се чувстват.

Правото на самоопределение е универсално. То не може да бъде запазена територия за една или друга политическа организация.

Албания има своето европейско бъдеще, но то трябва да бъде изградено върху равноправието на всички нейни граждани. А за България защитата на сънародниците и хората с българско самосъзнание зад граница остава въпрос не на геополитическо влияние, а на национална памет, културна принадлежност и последователна държавна политика.