Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски настоя да се прекрати практиката, която той нарече „билатерализация“ на евроинтеграционния процес, като фокусът се измести върху реалните заслуги и постигнатите резултати. Изявлението му дойде след приключването на вчерашната Среща на върха ЕС – Западни Балкани в Брюксел, предава агенция МИА.

Северномакедонският министър-председател подчерта, че Скопие остава твърдо решено да води конструктивен диалог и да участва активно в изграждането на общото европейско бъдеще.

По думите на Мицкоски страната му се стреми да покаже най-добри резултати при изпълнението на заложените цели в програмата за реформи за отчетния период през декември.

„Очакваме да получим увеличение от десет процента към вече осигурените 750 милиона евро, така че ангажиментът ни остава“, посочи той.

Разговорите между лидерите от региона и висшето ръководство на ЕС – председателя на Европейския съвет Антониу Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по разширяването Марта Кос – са били концентрирани върху разширяването на Съюза, Плана за растеж и предстоящите стъпки.

„Обсъдихме също така и много от реформите и постиженията, които сме реализирали в миналото, като например SEPA и инициативата „Роуминг като у дома“, допълни още Мицкоски.