Северна Македония ще продължи да изпълнява необходимите реформи по пътя към Европейския съюз, но няма да приема двустранните спорове като пречка за напредъка към пълноправно членство. Това заяви премиерът на страната Християн Мицкоски преди днешната среща на върха ЕС–Западни Балкани в Брюксел.

В отговор на журналистически въпрос за забавянето на европейската интеграция на Северна Македония и последните послания от Брюксел Мицкоски оспори твърденията, че Албания и Черна гора напредват по-бързо в процеса на присъединяване към ЕС.

Той припомни свое предишно сравнение с „клатушкащ се автобус“, с което описа европейската перспектива на двете държави.

„Не бих се съгласил, че те се движат напред. Не мисля, че това е точно така. Ще се върна към изявлението си за клатушкащия се автобус. Така изглежда пътят им към ЕС в момента – както за Черна гора, така и за Албания. И ние осъществяваме реформи и сме сред водещите по изпълнението на Програмата за реформи“, заяви Мицкоски.

Премиерът избегна пряк коментар на неотдавнашното изявление на генералния директор по разширяването и източното съседство в Европейската комисия Герт Ян Копман, според когото пречката пред европейската интеграция на Северна Македония се намира в Скопие, а не в Европейския съюз.

Мицкоски определи Копман като приятел на страната и подчерта, че правителството цени неговия принос за изпълнението на Програмата за реформи. Той съобщи, че двамата ще проведат работна видеоконференция, за да обсъдят напредъка по поетите ангажименти, като изрази очакване да се срещнат и в Брюксел.

„Фокусирани сме върху това как да продължим напред чрез осъществяване на реформи. Двустранните въпроси, за съжаление, са реалност, наследена от предишното правителство. Но ние отказваме да ги приемаме като пречка по пътя към пълноправното членство в ЕС“, подчерта премиерът.

Той потвърди готовността на правителството в Скопие да води диалог както с европейските партньори, така и с държавите, с които Северна Македония има нерешени двустранни въпроси. По думите му обаче засега липсва желание за подобен диалог от другата страна.

„Готови сме заедно с ЕС и със страните, с които имаме нерешени двустранни въпроси, да седнем на масата за преговори навсякъде, по всяко време и по всяка тема. За съжаление, както виждаме, няма интерес от другата страна. Ние ще продължим да изпълняваме своите ангажименти“, заяви Християн Мицкоски.