Високопоставен представител на службата за вътрешна сигурност на „Хамас“ беше убит тази сутрин при израелски въздушен удар по жилищна сграда в ивицата Газа. При атаката са загинали и съпругата му, както и двете им деца, съобщиха медицински служители и министерството на вътрешните работи в Газа, цитирани от Ройтерс.

Убитият е Мохамад Абуелуф, полковник от „Хамас“, който заема ръководна позиция в службата за вътрешна сигурност на групировката.

Това е втората израелска атака в рамките на последните 24 часа, при която загива високопоставен представител на структурите за сигурност на палестинската организация.

Според медицински източници ударът е поразил апартамента на Абуелуф в бежанския лагер „Шати“, в западната част на град Газа, близо до крайбрежието.

По-късно при друг израелски въздушен удар в северния квартал „Карама“ на града е загинал още един човек.

Израелската армия потвърди, че е извършила атаки срещу няколко членове на военни формирования в Газа. От военното командване заявиха, че допълнителна информация ще бъде предоставена по-късно.

Вчера израелските сили убиха Наим Абу Нахел, ръководител на службата за вътрешна сигурност на „Хамас“. След операцията премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел може да достигне до всеки представител на групировката, независимо къде се намира.

Службата за вътрешна сигурност на „Хамас“ отговаря за контраразузнавателната дейност на групировката, включително за разкриването и преследването на предполагаеми информатори на Израел.