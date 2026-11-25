Треньорът на Трабзонспор Томас Райс определи група от 20 футболисти за гостуването на ЦСКА в основната фаза на Лига на конференциите. Двубоят е в четвъртък от 22:00 часа на "Българска армия".

В разширения състав на турския отбор попаднаха звездите Мохамед Салах, Фабиньо и вратарят Андре Онана, който е пазил на Манчестър Юнайтед и Интер.

От състава отпадат контузените Франкулино Джу, Арсений Батагов, Руслан Малиновски, Арал Шимшир, Окай Йокошлу и Тим Жабол-Фолкарели. Няма ги още френският халф Батиста Менди, защитникът Стефан Савич и Ернест Мучи.

Съставът на Трабзонспор:

Вратари: Андре Онана, Ахмед Доган Йълдъръм, Онуралп Чевикан;

Защитници: Чубуике Нваиву, Дженк Йозкачар, Самет Акайдън, Сидни Кабрал, Мустафа Ескихелач, Вагнер Пиня;

Халфове: Фабиньо, Мустафа Кузей, Ийтхан Чубукчу, Мелих Кабасакал, Бенжамен Бушуари, Озан Туфан, Оужан Ертем, Ноа Савиоло,

Нападатели: Мохамед Салах, Пол Онуачу.