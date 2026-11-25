Съветът на Европейския съюз разширява санкционния списък, свързан с износа на стоки с двойна употреба и модерни технологии за Русия, като включва в него още 15 руски субекта. Решението е част от мерките на ЕС в отговор на руската военна агресия срещу Украйна.

Новите санкционирани дружества и организации са свързани с руския военнопромишлен комплекс или с отбранителния и сектор за сигурност на страната. Според Съвета на ЕС те участват пряко или косвено в подкрепа на тези дейности. Имената на засегнатите субекти не бяха оповестени.

През октомври ЕС одобри мащабно разширяване на санкционния списък, включвайки общо 1569 руски лица и организации. В него бяха добавени 826 дружества и 743 техни изпълнителни директори.

Това беше най-голямото еднократно разширяване на санкционния списък на ЕС. Така общият брой на лицата и организациите, санкционирани заради подкрепа за действия, подкопаващи териториалната цялост на Украйна, достигна близо 4600.

Срещу всички включени в списъка физически и юридически лица се прилага замразяване на активите. Забранено е също предоставянето на финансови или икономически ресурси на тях или в тяхна полза. За санкционираните физически лица важи и забрана за влизане на територията на Европейския съюз.