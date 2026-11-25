Шестима общински съветници от ГЕРБ са задържани при акция на ГДБОП в Хасково, съобщава регионалният сайт Haskovo.live. Според изданието операцията се провежда по разследване на Европейската прокуратура, свързано с усвояването на европейски средства чрез обществени поръчки.

За ТАРАЛЕЖ от община Хасково потвърдиха, че служители на ГДБОП са влизали в сградата без да се уточнява с каква цел.

По информация на медията съветниците са съдружници във фирми, които са обект на разследването. Операцията е започнала през нощта с претърсвания в домовете им, а сутринта е продължила в офиси и кантори. Иззети са документи и компютри.

Към момента на публикацията от МВР не са предоставили официална информация за акцията.

Очаквайте подробности.