Софийската градска прокуратура повдигна обвинение за безстопанственост в особено големи размери на бившия председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски. Според държавното обвинение авансови плащания за строителството на автомагистрала „Хемус“ са нанесли на АПИ щети за 312 млн. лева с ДДС, или 260 млн. лева без ДДС, пише БНТ.

Прокуратурата твърди, че между 9 юни 2019 г. и 10 юни 2020 г. Терзийски не е положил достатъчно грижи при изпълнението на договора между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД. Според обвинението договорът не е допускал авансови плащания, а към момента на преводите проектите за участъци 5 и 6 не са били окончателно завършени и приети. За двата участъка не е имало и разрешения за строеж или подписани актове за откриване на строителните площадки.

Терзийски е обвинен и че през юни 2020 г. е представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството сертификат, който не е бил одобрен от Експертния технико-икономически съвет на АПИ. Според прокуратурата на „Автомагистрали“ ЕАД са изплатени средства за строително-монтажни работи по двата участъка, които не са били извършени.

Обвинението е повдигнато на 25 ноември. Разследването на ГДБОП под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура продължава.