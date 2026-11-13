Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъдат въведени в петък, неделя и понеделник по АМ „Хемус“. Мярката цели да облекчи трафика, да повиши безопасността на пътуващите и да осигури по-добра пропускливост на автомобилите по време на основния ремонт на тунел „Топли дол“.

Променената организация обхваща участъка от магистралата между км 0 при изхода на София и пътен възел „Ботевград“ при 47-и км.

В петък - 13 ноември, от 15:00 до 21:00 ч. ще бъде забранено движението на тежкотоварни автомобили в посока изход от София.

В неделя - 15 ноември, ограничението ще важи за камионите над 12 тона, пътуващи към София, в часовия диапазон от 14:00 до 21:00 ч.

В понеделник - 16 ноември, ограничението ще обхване и двете посоки на движение, като трафикът на камиони над 12 тона ще бъде спрян между 7:00 и 9:00 ч.

При подходящи метеорологични условия в петък тежкотоварните автомобили над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще могат да използват обходен маршрут през прохода „Петрохан“ и път II-16 София - Своге - Ребърково. Същият алтернативен маршрут ще бъде достъпен и в неделя за камионите, пътуващи към София, ако метеорологичните условия позволяват.

При намаляване на интензивността на трафика „Пътна полиция“ ще възстанови движението на тежкотоварните автомобили преди изтичането на определения краен срок.

Контролните органи имат възможност по своя преценка да предприемат и допълнителни мерки за оптимизиране на организацията на движение, подобряване на пропускливостта на трафика и гарантиране на безопасността на всички пътуващи.

Планира се движението в двете тръби на тунел „Топли дол“ да бъде възстановено около 18 декември, преди почивните дни за Коледа и Нова година, при осигурени безопасни условия за преминаване на превозните средства. След празниците, около 11 януари 2027 г., се предвижда отново да бъде ограничено преминаването през тръбата в посока София. Ограничението ще остане в сила до окончателното приключване на строително-монтажните работи, чийто прогнозен срок е април 2027 г.