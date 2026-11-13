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Предстои голяма трансферна битка за германски национал

Предстои голяма трансферна битка за германски национал
AP/БТА

Ваел Мохя е обект на сериозен интерес

Новият германски национал Ваел Мохя е обект на сериозен интерес от грандовете в страната, съобщава Флориан Плетенберг. Халфът на Борусия Мьонхенгладбах се представя на високо ниво от началото на сезона и попадна сред избраниците на Юрген Клоп за мачовете от Лига на нациите през ноември. 

Байерн Мюнхен и Байер Леверкузен обръщат сериозно внимание на 17-годишния футболист. И двата клуба следят изкъсо изявите на офанзивния халф за "жребчетата". 

В същото време Гладбах държи да подпише нов договор със своя талант. Настоящият контракт на Мохя изтича през лятото на 2028 година. И баварците, и "аспирините" искат да се възползват от това и да подпишат с него след края на сезона. 

Ваел Мохя може да играе зад нападателя или по двете крила. От началото на сезона той има 11 мача за Гладбах, в които е вкарал 3 гола. 

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