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Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС
АП/БТА

Аржентинецът преследва трета поредна награда след сезон с 26 гола и 17 асистенции

Мейджър Лийг Сокър обяви финалистите за осем индивидуални отличия в края на сезона. Сред тях са петимата претенденти за наградата „Ландън Донован“ за най-полезен играч, като сред номинираните са Лионел Меси и 17-годишният талант Кавън Съливан.

Меси, който е считан за фаворит, спечели отличието през последните два сезона. През тази кампания нападателят на Интер Маями отбеляза 26 гола - най-много в лигата, и добави 17 асистенции, което му отреди второто място по този показател.

Останалите претенденти за приза са Евандер от ФК Синсинати, Гилерме от Хюстън Динамо и Хани Мухтар от Нашвил. Съливан пък привлече внимание с пробива си в професионалния футбол с екипа на Филаделфия Юниън.

Победителите в осемте категории ще бъдат обявени по време на предстоящите плейофи. Идеалният състав на МЛС ще бъде оповестен допълнително, а гласуването за „Гол на годината“ и „Спасяване на годината“ продължава до понеделник.

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