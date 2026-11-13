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В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора
Снимка: БТА

Проекти в Монтана и Чипровци предвиждат резидентна грижа за общо 91 души, а за реформата на домовете за възрастни хора в областта са осигурени 7 млн. евро

В област Монтана е планирано създаването на интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за 43 възрастни хора, които не могат да се самообслужват и се нуждаят от постоянни медицински грижи. От тях 12 ще бъдат в община Лом, 23 в Монтана и осем в Чипровци. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на парламентарния контрол в отговор на депутатско питане.

По Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) държавата е осигурила финансиране за реформиране на всички домове за възрастни хора, които са общинска собственост, така че да отговарят на стандартите за качество на резидентната грижа. За област Монтана са предвидени 7 млн. евро, а за цялата страна средствата възлизат на 188 млн. евро, посочи Ефремова.

В областта функционират три дома за стари хора с общ капацитет за още 229 потребители. Националната карта за социалните услуги предвижда разкриването на нови места за резидентна грижа за възрастни хора над трудоспособна възраст с капацитет за още 121 души.

Министърът обясни, че общините могат да кандидатстват за европейско финансиране за изграждане на социални, интегрирани и здравно-социални услуги, включени в Националната карта. Срокът за създаването на всички предвидени в нея услуги е 1 януари 2035 г.

Общините Монтана и Чипровци вече са подали проектни предложения по процедурата "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини" от програмата "Развитие на регионите". Проектите включват изграждане и пълно оборудване на домове за резидентна грижа за възрастни хора над трудоспособна възраст без увреждания, както и на интегрирани здравно-социални услуги за хора, които не могат да се самообслужват.

Предвидените услуги в двата проекта ще могат да приемат общо 91 потребители, уточни Ефремова.

Паралелно с резидентната грижа държавата осигурява и подкрепа в домашна среда. Във всичките 11 общини на област Монтана асистентска помощ получават 498 души. Чрез личната помощ по съответния закон се подкрепят още 2683 хора с увреждания.

Социалният министър подчерта, че грижата в домашна среда е приоритет пред настаняването в резидентни услуги. Тя увери, че България провежда последователна политика за подкрепа на възрастните хора и изпълнява ангажимента си по Закона за социалните услуги за закриване на специализираните институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за възрастни хора.

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