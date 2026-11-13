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Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

Българският силов атлет премести Airbus A320 на 20 метра за 23,25 секунди, а резултатът очаква официална ратификация

Христо Мусков записа впечатляващо постижение, като изтегли над 40-тонен самолет Airbus A320 на Bulgaria Air на разстояние от 20 метра за 23,25 секунди. Резултатът надмина досегашния рекорд, но трябва да бъде ратифициран, за да бъде признат официално от „Гинес“.

Минути след опита българинът сподели емоциите си и благодари, че условията са били подходящи.

„Много емоционално. Благодаря на Бог, че времето беше с нас. Исках да го направя с резултат, който никой никога да не може да подобри - с осем секунди по-добър от предния рекорд. На тренировка видях, че мога да направя световен рекорд, но тогава не беше официално. Ето, че стана. Просто ми предложиха петък 13-и и си казах - какво по-хубаво от това“, заяви Мусков.

След сериозното физическо натоварване атлетът се пошегува, че има и по-трудни предизвикателства. „Много по-трудно е да сменяш памперси, макар че жена ми ще каже, че само два-три пъти съм сменял“, каза той.

Мусков вече гледа към следващите си цели. За догодина той и екипът му планират нови опити за рекорди, включително теглене на кораб с тегло между 150 и 200 тона. Следващото предизвикателство ще бъде организирано пред публика.

„Всички тренираме, всички се стараем, но шампионите се различават по психиката. За мен най-ценни са мотивацията и способността да се съсредоточиш“, завърши българинът.

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