Българин срещу 45-тонен самолет: Христо Мусков атакува рекорд на „Гинес“

Христо Мусков проведе официалната си тренировка преди опита да издърпа близо 45-тонен самолет по правилата на Guinness World Records. Българският силов атлет трябва да премести Airbus A320 на разстояние от 20 метра, като целта му е да постигне време под 30 секунди.

По време на тренировката на летище „Васил Левски“ - София Мусков издърпа самолета два пъти. При първия опит силният насрещен вятър затрудни задачата му, но впоследствие условията се подобриха и той записа значително по-добро време.

Официалният опит е планиран за средата на ноември. В щаба на българина са оптимисти, че той може не само да покрие необходимия норматив, но и да постави изключително силно постижение.

През миналата година Мусков демонстрира възможностите си, като издърпа 40-тонен Airbus A220-300 на 25 метра. Сега предизвикателството е още по-сериозно заради по-голямото тегло на Airbus A320.

Христо Мусков е четирикратен световен и петкратен европейски шампион по силов трибой, европейски рекордьор и многократен носител на титлата „Най-силен мъж на България“. В кариерата си има множество отличия от международни състезания по силов трибой и Strongman, както и участие в Strongman Champions League.