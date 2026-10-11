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78-годишен футболен съдия влезе в рекордите на „Гинес“

78-годишен футболен съдия влезе в рекордите на „Гинес“

Уелсецът Кен Райт има 63 последователни сезона и повече от 6000 мача в кариерата си

Кен Райт се превърна в истинска легенда на футбола, след като попадна в книгата на рекордите на „Гинес“ като най-дълго практикувалия футболен съдия в историята. На 78 години уелсецът продължава да ръководи срещи, а зад гърба си има 63 последователни сезона и повече от 5000 мача.

Райт започва съдийската си кариера през 1964 година, когато е едва на 15 години. Повече от шест десетилетия по-късно той все още излиза на терена, за да ръководи двубои в местните лиги на Суонзи.

„Когато си помисля за броя на държавите по света и за всички съдии, просто не мога да повярвам, че вече е факт, че съм най-дълго практикуващият в света“, споделя Райт пред ITV Wales.

По време на кариерата си уелсецът е бил част от футболни срещи на емблематични английски стадиони като „Хайбъри“, „Уайт Харт Лейн“ и „Стамфорд Бридж“. Той е ръководил и двубои на Суонзи срещу отбори като Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед.

Любопитното е, че първият му мач през 1964 година почти го отказва от съдийството. Срещата между Глантаве и Саут Гауър завършва 13:4, а Райт си спомня за пороен дъжд и недоволни футболисти, които го обвинявали в грешни отсъждания. Въпреки тежкия дебют той не се отказва и продължава.

„Искам да свиря още 18 месеца, защото тогава ще навърша 80. След като постигна този рекорд, бих искал да ръководя мач на 1 януари 2030 г., а причината е, че започнах през 60-те години. Така ще съм съдийствал в осем различни десетилетия. Ако успея да стигна дотам, това ще бъде рекорд, който силно се съмнявам някога да бъде подобрен“.

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