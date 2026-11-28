Бившият министър на вътрешните работи и лидер на АБВ Румен Петков отправи остри критики към френските институции заради нападенията над български футболни фенове в Марсилия.

"Провал е мек израз. Това е катастрофа на френската държава. Това е процес, който тече от години. Той не е започнал вчера в Марсилия“, заяви Петков пред NOVA NEWS.

Според него случилото се е резултат от отсъствието на държавата и създаването на предпоставки за тежки посегателства срещу български граждани. Той изрази недоволство и от факта, че по думите му два дни след инцидентите все още няма задържани.

Петков определи публичната позиция на френския посланик в България като "цинична“ и настоя за преосмисляне на статута на почетния консул на България в Марсилия.

Според бившия вътрешен министър българските институции е трябвало да настояват по-категорично за незабавно разследване и задържане на извършителите на нападенията.

Той коментира и прекратяването на кметския мандат на Благомир Коцев във Варна, като определи решението на Общинската избирателна комисия като закъсняло. Петков отправи критики към управлението на града и контактите на Коцев с неформални местни лидери, като постави въпроси и относно спорни имотни казуси в района на Морската градина.

Във връзка с протеста на полицаите в София срещу замразяването на възнагражденията им Петков заяви, че наред със заплатите трябва да бъде разгледан и проблемът с кадровия недостиг в системата на МВР.

"Първият въпрос е: защо има 4600 души некомплект? И това са главно свободни бройки за униформени полицаи“, посочи Петков.

Според него недостигът на служители и работната атмосфера в системата са проблеми, които не могат да бъдат решени единствено чрез разговори за възнагражденията.

"Тези хора знаят, че няма да отидат със семействата си на празник, защото ще трябва да пазят нас и нашите семейства“, подчерта бившият вътрешен министър.

Петков припомни и кадровите промени в МВР през 2009 г., когато по думите му голяма част от подготвените служители на средно управленско ниво са били принудени да напуснат системата.