България върви към сериозна финансова криза заради бюджетната политика на последните правителства и непрекъснатото увеличаване на държавните разходи. Това заяви икономистът и бивш министър Николай Василев пред bTV.

Той използва метафората за камион, засилен към пропастта, за да опише състоянието на публичните финанси.

"Бюджетите през последните пет години на десетина правителства са кола, която се засилва към пропастта и никой не иска и не може да я спре. Сега вече стана с размерите на камион - за мен няма шофьор в него", заяви Василев.

Според него финансовият министър не предприема достатъчно мерки за ограничаване на дефицитите, а се концентрира върху увеличаването на социалните разходи.

"Министърът на финансите е предимно социален министър, който гледа да натисне педала на социалните разходи, а не да спре бюджетните дефицити и дълговете и да спаси камиона", коментира икономистът.

Василев посочи, че първите предупредителни сигнали вече са налице. Сред тях са понижената перспектива пред кредитния рейтинг на България от международна рейтингова агенция и предупрежденията на Европейската комисия за бюджетния дефицит.

"В момента България не е в обективна криза. България няма рецесия, няма война, няма пандемия, няма природно бедствие, няма мигрантска криза. Ние сме с растеж, с исторически ниска безработица", подчерта той.

Според бившия министър именно настоящите икономически условия са подходящи за провеждането на реформи, особено при правителство, което разполага със стабилно парламентарно мнозинство.

Той определи като недостатъчно предложеното съкращаване на 5000 щатни бройки в администрацията.

"За мен само в администрацията е желателно съкращенията на бройките, не на живи хора, да бъдат към 30 хиляди. Отделно в публичния сектор извън администрацията - според мен още 30 хиляди", заяви Василев.

По думите му частният сектор изпитва недостиг на работна ръка, докато заетостта в публичния сектор продължава да нараства.

Икономистът разкритикува и политиката на държавата по отношение на инфлацията, като посочи, че основният проблем не са търговските вериги, а прекомерните бюджетни разходи.

"Основните причини за инфлацията започват от грешните бюджетни политики и безкрайните разходи на държавата", заяви той.

Николай Василев предупреди, че през следващите години държавният дълг може да продължи да нараства с между 5 и 10 млрд. евро годишно.

"Сега в годините на геометричната прогресия дългът ще се увеличава с 5-10 милиарда евро всяка година", прогнозира той.

Бившият министър припомни, че след финансовата криза през 1997 г. последователни правителства са успели да намаляват държавния дълг както като абсолютна стойност, така и като дял от брутния вътрешен продукт.

Според него настоящият кабинет е получил тежко финансово наследство, но вече носи собствена отговорност за бюджетната политика.

"В тяхната програма на две места пише "балансиран бюджет". Пише "няма да увеличаваме данъците"", посочи Василев.

Той предложи частният сектор да бъде привлечен по-активно в изграждането на инфраструктура чрез концесии и частни инвестиции.

"Публичната инфраструктура, като магистрали, тунели, мостове, железопътна и ВиК инфраструктура, пристанища, летища, може и трябва да бъде изграждана от частния сектор с огромни милиардни частни инвестиции, а не с пари от държавния бюджет", обясни икономистът.

Василев се обяви и против продължаващото предоставяне на компенсации за електроенергия на бизнеса, както и срещу възлагането на инфраструктурни проекти чрез инхаус процедури без конкуренция.

По повод възможната санкция от 25 млн. евро от Европейската комисия той заяви, че основният проблем не е финансовият размер, а репутационният удар за страната.

"Парите не са толкова много, че да съсипят държавата. Това е шамар", коментира Василев.

Според него България трябва да се стреми към бюджетен излишък, вместо да планира нови дефицити всяка година.

Бившият министър предупреди, че при настоящата политика държавният дълг може да нарасне с още 20-30 млрд. евро в рамките на четири години.

"Държавата беше бедна. Сега държавата не е толкова бедна, но проблемът е в манталитета на управляващите", заключи Николай Василев.