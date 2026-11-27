Сърбия може да посрещне 2027 г. без приет държавен бюджет и без яснота за доставките на руски природен газ, пише Ройтерс. Повече от месец след убедителната победа на парламентарните избори на 25 октомври „Студентска листа“ все още не е обявила кандидат за премиер или състав на бъдещото правителство.

Депутатът от движението Оливер Тошкович заяви, че вече има основа за съставяне на кабинет и че се обсъжда намаляване на броя на министерствата, които сега са 25. Той допусна, че правителство може да има до края на годината. Според председателя на парламентарната група Йово Бакич това едва ли ще стане преди втората половина на декември. Срокът за сформиране на кабинет изтича на 15 февруари. Ако дотогава няма правителство, ще се проведат нови парламентарни избори.

Временното финансиране е почти сигурно според Бакич

Ако парламентът не приеме бюджета за 2027 г. до 20 декември, от 1 януари страната ще премине към временно финансиране за три месеца. Бакич определи този сценарий като почти сигурен. Според икономиста Джордже Джукич от Белградския университет временното финансиране носи по-малък риск от прибързаното приемане на бюджет.

Договорът с „Газпром“ изтича в края на декември

Действащият договор с „Газпром“ изтича на 31 декември. Сръбската държавна компания „Сърбиягаз“ продължава преговорите с руския доставчик, но количествата и срокът на евентуалното ново споразумение все още не са обявени. Сърбия покрива около 80% от потреблението си на природен газ с руски доставки по „Турски поток“ през България, отбелязва Ройтерс.

Председателят на надзорния съвет на „Сърбиягаз“ Александър Вулин очаква договорът да бъде удължен. Според него Москва иска първо да види кой ще състави следващото правителство и каква политика ще води то.

Несигурност има и около сръбската петролна компания НИС, в която мажоритарен дял държат руските „Газпром нефт“ и „Газпром“. Американският лиценз, който позволява на единствената рафинерия в Сърбия да продължи да работи, изтича на 11 декември. Унгарската МОЛ преговаря за придобиване на мажоритарния дял, но сделка все още няма.

Представители на „Студентска листа“ заявиха, че не планират да налагат санкции на Русия и искат да запазят енергийните отношения с Москва при изгодни за Сърбия условия. Като приоритети на бъдещото управление движението посочва борбата с корупцията, институционалните реформи и сближаването с Европейския съюз.