Полицията издирва 78-годишната Соня Кузманова Панева от Сливен, която е в неизвестност от 23 ноември. В издирването са включени следови кучета и дронове. Екипите работят денонощно и проверяват всички сигнали от граждани, но до момента жената не е открита, съобщи пред журналисти заместник-директорът на ОДМВР – Сливен комисар Иван Георгиев.

Панева живее сама, а близките ѝ я посещават всеки ден. На 23 ноември те не я открили в дома ѝ. По данни на полицията жената може да е дезориентирана. Тя е на видима възраст между 75 и 80 години, с права, дълга и прошарена коса.

От полицията призовават всеки, който има информация за местонахождението ѝ, да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.