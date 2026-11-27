Служители от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) в София и Шумен излязоха днес на протест с искане за достойни заплати.

Протестът е част от едночасова ефективна стачка в рамките на действия срещу несправедливото заплащане, задълбочаващите се диспропорции във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на работещите в държавната администрация, посочват организаторите. Действията са организирани от Синдиката на административните служители към Конфедерация на труда (КТ) „Подкрепа“, предава БТА.

Между 10:00 ч. и 11:00 ч. агенцията не предоставя услуги.

Пети пореден ден служителите и работещи в ключовите звена на държавната администрация излизат на едочасова стачка, за да заявят, че заслужават справедливост и нормални заплати.

"В момента сме пред Агенция по геодезия, картография и кадастър. Тук работят висококвалифицирани служители – геодезисти, архитекти, хора, които са учили повече от пет години, за да служат в полза на държавата. И заплащането, което получават, е крайно недостатъчно за отговорностите, които имат и за да си покрият ежедневните нужди с оглед на цените, които всички ние виждаме", каза пред медиите в София Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа".

Стачкуващите в Шумен казаха, че подкрепят исканията за увеличаване на заплатите с 350 евро и за връщане на класа за прослужено време. Те посочиха, че от 10:00 до 11:00 ч. няма да обслужват посетители в офисите на Агенцията в Шумен.

Стачкуващите в града носеха плакати с надписи: "Отговорностите растат - заплатите изостават", "Достоен труд! Достойно заплащане!", "Ние сме точни в координатите. Вие неточни в оценката на нашия труд!", "Измерете реалната стойност на нашия труд", "Не искаме привилегии, а достойно заплащане за труда, ангажиментите и отговорностите, които носим" и др.