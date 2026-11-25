Служители от Инспекцията по труда на различни места в страната стачкуват с искане за по-високи заплати.

Служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в Русе проведоха едночасова ефективна стачка днес. Тя беше организирана от Конфедерацията на труда „Подкрепа“, съобщи председателят на синдикалната структура в крайдунавския град Кирил Черкезов, цитиран от БТА.

Недоволството пред сградата на Дирекция „Инспекция по труда“ на ул. „Александровска“ 53 е част от поредица едночасови протестни действия в държавни институции в страната заради ниското заплащане, задълбочаващите се разлики във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на служителите в държавната администрация.

Основните искания на синдиката са увеличение на месечните възнаграждения с фиксирана сума от 350 евро, възстановяване на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както и равни права и еднакво отношение към всички работещи в България.

От синдикалната организация настояват необходимият финансов ресурс от 54 млн. евро да бъде предвиден в Закона за държавния бюджет за 2027 година.

Главният инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ в Русе Росен Русанов обясни, че предвиденото увеличение на заплатите с пет процента не може да компенсира дори годишната инфлация. По думите му средното възнаграждение на служителите е около 1000 евро, а исканото увеличение от 350 евро представлява приблизително 30 процента от сегашните им заплати.

Русанов отбеляза, че работата на инспекторите е свързана предимно с проверки на терен, а натоварването и отговорностите им непрекъснато нарастват. Ниското заплащане е сред основните причини за трудностите при привличането на нови кадри, особено сред младите хора.

Той съобщи още за случаи на негативно и арогантно отношение към инспекторите от страна на представители на някои фирми при извършването на проверки.

Служителите на Дирекция „Инспекция по труда“ - Перник се включиха в едночасова ефективна предупредителна стачка с искане за по-високи трудови възнаграждения. Инициативата е част от националните щафетни стачни действия, организирани от Синдиката на административните служители към Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ под надслов „Справедливост и равни права“, информира БТА.

Основните искания са за увеличение на месечните възнаграждения с 350 евро от началото на 2027 г. и възстановяване на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Протестните действия започнаха на 23 ноември в Агенцията за социално подпомагане, продължиха на 24 ноември в Агенцията по заетостта, а днес се проведоха в Главната инспекция по труда. По предварително обявения график те ще продължат на 26 ноември в Агенцията по вписванията, на 27 ноември в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на 30 ноември в Националния статистически институт и на 1 декември в Националния осигурителен институт. Протестите са планирани от 10:00 до 11:00 часа, с изключение на този в Агенцията по вписванията, за който часът ще бъде обявен допълнително.