Проблемите на „Топлофикация София“ и възможните решения са известни от 10–15 години, но необходимите действия се отлагат. Това заяви пред БНР – Радио София председателят на групата на ПП–ДБ в Столичния общински съвет Бойко Димитров. Според него основните ремонти трябва да се извършват през лятото, преди началото на отоплителния сезон.

Димитров настоя в бизнес плана на дружеството да бъдат заложени най-неотложните ремонти и да има яснота как ще се подменя топлопреносната мрежа. „За съжаление големите ремонти виждаме през ноември“, каза той. „Колкото повече се отлага, толкова повече инвестиции са нужни.“

По думите му предишно ръководство на дружеството е сключило договори за подмяна на магистрални топлопроводи, но закупени тръби на стойност 150 млн. остават на склад, тъй като съответните участъци вече не са приоритет.

Общинският съветник призова за прозрачно управление и инвестиции с измерим ефект. Според него частен инвеститор би могъл да ускори модернизацията, като даде за пример топлофикациите в Пловдив и Варна. Той разкритикува и държавата за начисляваната по думите му лихва от 15% върху задълженията на столичното дружество.

Според Димитров дори при привличане на концесионер, който да вложи средства в модернизацията, цената на услугата може да остане социално приемлива само ако дружеството произвежда едновременно електрическа и топлинна енергия.