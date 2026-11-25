Косовски депутати поискаха от Европейския съюз официално писмено обяснение и извинение за изпълнението на сръбска националистическа песен по време на събитие в Брюксел, организирано в навечерието на Форума за разширяване на ЕС. Народните представители поставиха под въпрос и присъствието на косовските институции на форума.

Темата беше обсъдена с ръководителя на представителството на Европейската комисия в Прищина Дирк Шойбел по време на заседание на парламентарната комисия по европейска интеграция.

Председателят на комисията Йехона Лушака-Садрия заяви, че косовските институции очакват официална позиция от европейските представители повече от седмица след инцидента.

Тя изрази разочарование от случилото се и подчерта, че Косово е сред най-силно подкрепящите европейската интеграция общества в региона и разглежда членството в ЕС като основна перспектива за страната.

Повод за недоволството стана изпълнението на мелодията от сръбската песен „Sa Kosova zora sviče“ („О, Косово, Косово“) по време на концерт преди форума. В Косово музикалното изпълнение беше възприето като политическа провокация заради съдържанието на песента и посланията ѝ, свързани със сръбските претенции към Косово.

Лушака-Садрия поиска обяснение как е бил избран музикалният репертоар и защо представители на косовските институции не са получили подходящо място в събитието. Тя призова европейския комисар по разширяването Марта Кос да поеме институционална отговорност за организацията и да гарантира, че подобни случаи няма да се повтарят.

От своя страна Марта Кос изрази съжаление за избора на музикално изпълнение и уточни, че той е бил направен от артистите и не отразява позицията на Европейската комисия.

По време на срещата Дирк Шойбел акцентира върху необходимостта Косово да ускори реформите, заложени в доклада на Европейската комисия за 2026 г. и в Европейския план за растеж. Според него изпълнението на тези ангажименти ще даде възможност на страната да се възползва от предвидените политически и финансови инструменти и да напредне по пътя към европейска интеграция.