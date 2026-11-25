Близо 40 кг кокаин са открити в товарен автомобил с боровинки при проверка на главен път Е-79 в посока от Видин към Монтана. Наркотикът е бил укрит на няколко места в кабината на камиона, съобщиха от Агенция „Митници“.

Митническа мобилна група спряла за проверка товарния автомобил, който бил с чужда регистрация и управляван от турски гражданин. Той обяснил, че пътува от Холандия за Турция и превозва боровинки, като представил необходимите транспортни документи.

При първоначалния оглед митническите служители забелязали съмнителни пакети, увити в стреч фолио. Затова автомобилът бил насочен за щателна проверка в Митническо бюро - Видин.

При претърсването инспекторите открили още пакети, укрити зад тахографа и на други места в кабината. Намерени са общо 35 пакета с правоъгълна форма, съдържащи бяло пресовано прахообразно вещество с общо брутно тегло 39 489,73 грама. Полевият наркотест е показал наличие на кокаин.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Видин. С постановление на прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем. По искане на прокуратурата съдът е постановил спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Подробности по случая бяха представени на брифинг от Дончо Трашлиев - началник на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница Русе, и Стефан Горанов от сектор „Борба с наркотрафика - Видин“.