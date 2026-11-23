На 20 ноември служители на ОДМВР - София са провели полицейска операция, в рамките на която е проверен склад на спедиторска фирма в индустриалната зона на Божурище.

При проверката е открита пратка с общо 1365 парфюма, върху които били поставени словесни, фигуративни и комбинирани обозначения, сходни със защитени търговски марки. За стоката не са представени документи за законен произход или доказателства за съгласието на правопритежателите.

В придружаващата документация продуктите не били описани с действителните си наименования, а били посочени като козметични продукти или ароматизатори.

На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 172Б от Наказателния кодекс.

Разследването продължава.