Училища, детски градини и ясли могат да се окажат с значително по-високи разходи за електроенергия през 2027 г., ако досегашният механизъм за компенсации не бъде продължен. Проектобюджетът за следващата година не предвижда запазването на сегашните условия за подкрепа.

Промяната може да засегне още студентските общежития, читалищата и молитвените храмове, които също ще трябва да се справят с разходите за електроенергия при новите условия.

„Ако тези компенсации отпаднат, със сигурност детските градини и училищата ще изпитват затруднения, предвид факта, че бюджетите ни са орязани по всички параграфи. Ако тази компенсация липсва, ще дойде момент, в който детските градини няма да могат да си платят сметките“, коментира директорът на столичната 91-ва детска градина Таня Кечева. пред НОВА ТВ.

По думите ѝ досега компенсацията е покривала 80% от разликата между пазарната цена на електроенергията и определения праг. Това е позволявало на образователните институции да планират по-лесно разходите си, въпреки колебанията на енергийните пазари.

Енергийният експерт Антон Иванов посочи, че училищата и детските градини няма да останат напълно без подкрепа. Те ще бъдат включени в общия механизъм за компенсации за стопанските потребители.

„До юни 2027 година всички стопански потребители, които не са в групата на енергоинтензивните, ще получат компенсация с изравняване в зависимост от хода на цените през годината“, обясни Иванов.

По думите му при борсови цени над 180 евро за мегаватчас ще се предоставя допълнителна месечна компенсация, чиято цел е да ограничи рязкото увеличение на сметките.

Въпреки това експертът очаква разходите на обществените институции да останат високи. Той посочи, че през октомври борсовата цена е надхвърлила 230 евро за мегаватчас, а високите стойности могат да се запазят през още няколко зимни месеца. При подобни цени институциите биха плащали около 180 евро за мегаватчас, докато за битовите потребители стойността е приблизително 75 евро, изчислява Иванов.

За директорите на училища и детски градини проблемът е, че разходите за ток са само част от натиска върху бюджетите им. При по-високи сметки може да се наложи средства, предвидени за други дейности, поддръжка, ремонти или закупуване на материали, да бъдат насочени към плащане на електроенергията. Според Антон Иванов е необходимо да бъде потърсен допълнителен механизъм за подпомагане чрез социални фондове, тъй като ресурсът във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ не е достатъчен за значително разширяване на сегашната подкрепа.

Предстои окончателните параметри на бюджета за 2027 г. да бъдат обсъдени и приети, а от тях ще зависи каква ще бъде реалната финансова тежест върху училищата, детските градини и останалите обществени институции.