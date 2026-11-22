Руският президент Владимир Путин на практика е признал, че Русия стои зад атаките срещу кораби в западната част на Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов пред bTV, коментирайки последните изявления на руския държавен глава.

Според Найденов ударите срещу плавателни съдове са целенасочени и представляват част от стратегията за икономически натиск върху Украйна.

"Става дума за преднамерени удари, чиято основна цел е да блокират подходите и маршрутите от и към украинските пристанища, да блокират на практика търговията на Украйна. Това е и допълнителен лост за икономически натиск върху страната", обясни той.

Бившият военен министър предупреди, че България трябва да подобри способностите си за наблюдение на Черно море и своевременно откриване на потенциални заплахи.

"Нуждаем се от постоянно присъствие във въздушното пространство с оглед на разузнаването, наблюдението, ситуационната осведоменост и ранното предупреждение", заяви Найденов.

По думите му страната ни не разполага с радари с достатъчно висока разделителна способност, които да откриват малки летателни апарати на разстояние между 50 и 70 морски мили. Ниската височина на полета и слабият радарен отпечатък затрудняват засичането както на въздушни дронове, така и на малки безпилотни плавателни съдове.

Найденов коментира и срещата между лидерите на САЩ, Русия и Китай, като отхвърли сравненията с Ялтенската конференция.

"Това е първата в историята среща в такъв формат. По-скоро според мен е важна среща, която все още няма да промени международния ред нито с разискванията, нито със заключителния документ, но която на практика легитимира диалога между лидерите на трите големи сили", посочи той.

Според него тримата лидери са извлекли различни ползи от разговорите. Китай е затвърдил международната си роля, Русия е получила дипломатическа легитимация, а Доналд Тръмп е насочил вниманието към външната политика на фона на вътрешнополитическите си затруднения.