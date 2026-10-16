Ангел Найденов: Атаките в Черно море са опит да блокират маршрутите от и за Украйна

Националната сигурност и ситуацията в Черно море обсъдиха в студиото на БНТ арабистът проф. Владимир Чуков и бившият военен министър Ангел Найденов.

Когато се вземат решения за националната сигурност, те обикновено са политически, каза Ангел Найденов.

"Басейнът на Черно море е арена на бойни действия от началото на войната в Украйна. Над 600 кораба са свързани с различни атаки - не само в Черно, но и в Азовско море с опита на Украйна да пресече снабдяването на Крим. Има редица удари и на пристанищни съоръжения. Това, което наблюдаваме като ескалация на атаките на търговски кораби е опит да бъдат блокирани обичайните маршрути за и от Украйна. Става дума за стотици милиони товари. Цените на пшеницата и на царевицата от Черноморския регион падат. Най-малко 100 млн. тона е зърното, което трябва да бъде изнесено през Черно море", каза Найденов.

"Ударите са тотално погазване на всякакви морални и правни норми за търговското корабоплаване. Тези атаки превръщат екипажите в беззащитни заложници. Тези удари Русия използва като средство за натиск не само към Украйна, но и крайбрежните държави", заяви Ангел Найденов.

По думите му от началото на годината се отчита спад на този трафик. Рисковете мотивират компаниите да отказват рейсове в Черно море, обясни той желанието на правителството ни да наложи мораториум на ударите в Черно море.

Според него идеята за мораториум от България е съвместно усилие на Черноморските държави за спиране на ударите в Черно море, разбирано като съвместна зона за сигурност.

"Само 2500 км е разликата между двете кризи - Ормузкия проток и Черно море, има много прилики, заяви проф. Чуков. При Ормуз интензитета на движението спрямо Черно море е 1:10. По думите му много ясно се вижда, че има определена тактика на иранците в Ормуз - ако цената на барела петрол падне, те включват изстрелването на дронове и др. Коридорите, които се използват - Оманския коридор е около 7 мили, нашата ИИЗ е 12 мили. Използваните оръжия са дронове камикадзета, които оставят малко следи", каза Чуков.

Той даде пример с подписания стратегически договор между Иран и Русия за обмен на технологии. "Особено важен момент е този със застраховките", каза Владимир Чуков.

Според него стрелбата по тези кораби в акваторията на Черно море е политическо послание. "Много се съмнявам, че Русия ще потопи турски кораб, Турция ги извади от изолацията 2014-а година... Украйна има заслуги за свалянето на сирийския президент Башар Асад. Русия обяви, че няма да го предаде", допълни Чуков.