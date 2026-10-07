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Ангел Найденов пред Таралеж: Това е първата регистрирана атака срещу търговски кораби в нашата Икономическа зона

Ангел Найденов пред Таралеж: Това е първата регистрирана атака срещу търговски кораби в нашата Икономическа зона
Снимка: ТАРАЛЕЖ

За последната една година има атаки срещу 45 кораба на страни, извън Украйна и Руската федерация, каза той

Господин Найденов, как бихте характеризирал ситуацията в българската акватория на Черно море? Тази нощ два кораба пострадаха - единият е потънал, другият е опожарен.

Черно море отдавна е арена на бойни действия и тази ситуация, от гледна точка на атаки срещу кораби, в това число – срещу кораби под флага на трети държави не са нещо безпрецедентно. Това е първа регистрирана атака в Изключителната икономическа зона на България. Трябва да се съглася с оценката, направена от премиера с този своеобразен център в Съвета по сигурността – това е грубо и абсолютно недопустимо погазване на международното право. Атаките срещу търговските кораби се определят като недопустими и от правилата на Международната морска организация и от Устава на Организацията на Обединените нации (ООН)

За последната една година има атаки срещу 45 кораба на страни, извън Украйна и Руската федерация. Това означава ескалация на бойните действия. 70% от тези атаки са след 21 юли 2026 г. Това са атаки, които най-вече са насочени към блокиране на украинския износ - руски атаки, срещу кораби, превозващи основно  пшеница и зърнени култури. По същество това носи съответните рискове за продоволствена сигурност на страните, които зависят от доставките на тези култури. От друга страна има и атаки от украинска страна към кораби от т.нар. „сенчест флот“ на Русия, които подпомагат износа на петрол и на петролни деривати. Но всички тези атаки дадоха на практика не само възможността, но необходимостта на редица страни да поискат незабавното спиране на атаките, които застрашават свободното корабоплаване, вредят и на икономическите дейности и застрашават обичайните търговски маршрути. Всички тези рискове застрашават основно и най-вече крайбрежните държави, като транзита през водите на тези държави е силно намалял. Но разбира се, това са заплахи, които засягат не само крайбрежните държави, а всички, които оперират във водите на Черно море.

Какво може да направи България в този момент - и като политически актове и дори чисто организационно с реални мерки за защита?

Е, надценявате моите моите възможности да отговоря от името на страната!

Вие сте бивш военен министър, все пак.

Първо, ние сме част от всички от тези страни, които не само остро осъждат атаките срещу търговските кораби и търговските маршрути, но и настояват за спиране на тези атаки. Към този момент има планове на различни държави и това са на Турция, на Египет, на Индия, на Съединените Американски щати, планове и варианти за спиране на атаките. Украйна вече изрази готовност да спре атаките срещу енергийни обекти, петролни съоръжения и кораби на Руската Федерация. Към този момент обаче няма отговор от няма отговор от руска страна. Както виждаме, Русия не се съобразява с нормите на международното право, така че трудно можем да намерим подходящите и и ефективни начини за реагиране, освен разбира се декларациите и съответно съответно осъждането. Онова, което предприемаме и което най-вероятно да че е предприето, е засилване на мерките по съответно наблюдение и контрол. И на въздушното пространство, но и на водите в Черно море. В това число не само териториалното море, но и прилежащата икономическа зона и като цяло изключителната икономическа зона. В което всяка една крайбрежна държава, в това число и България, има съответните права, но и съответните задължения да реагира при въоръжено нападение, особено срещу срещу търговските, търговските кораби. Това означава, разбира се, по-ефективна дейност на Центъра за морска и ситуационна осведоменост и партниране с съседните на България държави по крайбрежието на Черно море, нещо, което ние вече сме предприели по отношение на дрейфващите мини или пък по отношение на останките от дронове и ракети, които могат да бъдат във водите или по крайбрежието на българското Черноморие. Разбира се, трябва да добавим тук и действията, които бяха предприяти в резултат на това обсъждане в Ситуационния център и Съвета по сигурността, и това са действията по разузнаване и наблюдение и съответно спасителните дейности по търсене и спасяване на екипажите с включване на сили и средства както на Военноморския флот, така и на Военновъздушните сили и на Гранична полиция. По-нататък вече има действия, които могат да бъдат разположени в дългосрочен план, и те са свързани с активно партниране със страните членки от НАТО по отношение на споделянето на разузнавателна сателитна информация, което разбира се, ще повиши възможностите за контрол и наблюдение от страна на българските власти. При преценка и необходимост и допълнително разполагане на авиационни бойни средства на територията на страната, които биха увеличили както способността на българските военно-въздушни сили, за разузнаване и наблюдение, така и съответно за прехващане и унищожаване на безпилотни летателни апарати и  съответно на морски дронове. И по-нататък естествено, това са действията, свързани със закупуването на антидрон системи и реализирането на проекта, в който участва България по линия на Европейския съюз за антидрон система, която е всъщност система, която включва няколко елемента. А това са елементите на наблюдение, елементите на идентифициране и проследяване, а съответно на прехващане и унищожаване на вражески дронове.

Тази група, в която са България, Румъния, Турция за драйващи мини, дали е необходимо да бъде разширена? Ние, към този момент, нямаме ли достъп до тези данни?

Имаме, имаме и участваме в такъв проект по линия на НАТО за споделяне на сателитна разузнавателна информация в реално време. А що се отнася до съвместната противоминна групировка, тя действа от доста време. Има множество случаи на унищожени съответно мини или пък унищожени отломки от дронове и от ракети във водите на трите на трите държави. Нейната дейност и отговорности бяха разширени, включително и с наблюдение и контрол по критичната инфраструктура в в зоната за отговорност на тази група.

Казвам отново – това е първата регистрирана атака срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Това, което казвам, означава първо според всички правила и съответно отговорности на българските военни власти, първо то включва правото на самоотбрана по отношение на национални сили и средства или в случаите, когато има изрично отправено искане за помощ и съдействие от българска страна. Но второ, изисква и съответно действие при случаите на въоръжено нападение и непосредствена заплаха така, така че абсолютно оправдано е свикването на Консултативния съвет, дано да не се превърне в арена на предизборната битка. Много се надявам това да не е факт и наистина да се подходи с максимална загриженост и отговорност към това, което трябва да препоръча или пък в крайна сметка да реши КСНС.

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