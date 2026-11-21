Елизара Янева се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава, Словакия, с награден фонд 60 000 долара. Поставената под номер 1 българка преодоля Емили Апълтън от Великобритания за по-малко от час.

Янева спечели всичките шест гейма в първия сет. Във втория Апълтън стигна до равенство при 2:2, след което българката взе четири поредни гейма, за да затвори мача с 6:2.

С достигането си до финала 19-годишната националка заработи 49 точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема 142-рото място.

В неделя Янева ще играе за титлата срещу победителката от полуфинала между британката Мика Стойсавлевич и белгийката Греет Минен.