Роджър Федерер обърна специално внимание на българския тенисист Иван Иванов. 20-кратният шампион от Големия шлем наблюдава тренировка на 18-годишния ни талант в академията на Рафаел Надал в Манакор, след което двамата разговаряха повече от час.

Иван Иванов тренира с Анди Мъри в академията на Надал

Новината беше разпространена от TennisKafe, като подробностите около специалната среща разкри майката на младия българин. Тя публикува и обща снимка на двамата с посланието: „Двама нови приятели. Да пиеш вода от извора е безценно!“.

По думите й Федерер е останал впечатлен от видяното на корта. Швейцарецът е споделил с Иванов, че играта му не изглежда като тази на 18-годишен тенисист, а на състезател с много по-голям опит. Срещата е особено ценна за българския талант, който е получил възможност да чуе препоръки директно от един от най-великите играчи, стъпвали някога на тенис корта.

Федерер се намира на Майорка със семейството си, а престоят му съвпада с турнир от веригата TEN-PRO Global Junior Tour в академията на Надал. В надпреварата участва и един от 12-годишните му синове - Лео, който загуби от друг български талант Слави Георгиев с 3:6, 3:6.

Специалното внимание от страна на Федерер идва в интересен момент от развитието на Иван Иванов. Българинът е в края на първия си пълен сезон при мъжете, а междувременно преминава през промени в треньорския си екип. Новият му основен наставник е австриецът Маркус Хипфъл. 48-годишният специалист е бивш №63 в световната ранглиста, финалист при юношите на US Open през 1996 година и е работил с Александър Шевченко.

За Иванов, който вече спечели юношеските титли на „Уимбълдън“ и US Open, срещата с Федерер представлява поредно признание за потенциала му. А съветите на човек с 20 титли от Големия шлем могат да се окажат безценен ориентир по пътя към големия тенис.