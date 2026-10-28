Роджър Федерер след последния мач на Стан Вавринка: Благодаря ти за олимпийското злато

Роджър Федерер отправи емоционално послание към Стан Вавринка, след като неговият дългогодишен съотборник и приятел приключи професионалната си тенис кариера.

41-годишният Вавринка изигра последния си двубой на турнира ATP 500 в Базел. Той отстъпи на чеха Иржи Лехечка с 5:7, 6:7(2), а след срещата беше изпратен с овации от публиката в „Санкт Якобсхале“.

Федерер, който сподели много незабравими моменти на корта със своя сънародник, го поздрави за постигнатото и си припомни общия им олимпийски триумф.

„Поздравления за невероятната ти кариера. Имам невероятни спомени с теб. Благодаря ти, че ме добута до златото на Олимпиадата“, написа Федерер в социалните мрежи.

Двамата спечелиха титлата на двойки на Олимпийските игри в Пекин през 2008 година. Шест години по-късно те помогнаха на Швейцария да завоюва и първата си Купа „Дейвис“.

Вавринка се оттегля с 16 титли на сингъл и три трофея от Големия шлем - от Откритото първенство на Австралия през 2014 година, „Ролан Гарос“ през 2015-а и Откритото първенство на САЩ през 2016-а.

За повече от две десетилетия в професионалния тенис швейцарецът записа 590 победи на ниво ATP и достигна до третото място в световната ранглиста.