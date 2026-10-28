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Напрежението около Мбапе в Китай продължава след извинението му

Напрежението около Мбапе в Китай продължава след извинението му
АП/БТА

В социалните мрежи се появиха призиви за бойкот, а китайското външно министерство заяви, че приема извинението на нападателя сериозно

Реакциите срещу Килиан Мбапе в Китай продължават след коментара на звездата на Реал Мадрид за колаж, в който лицето му е поставено върху образа на бившия китайски лидер Мао Дзедун.

В социалните мрежи се разпространяват видеа, за които се твърди, че показват хора, изгарящи фланелки на футболиста и премахващи рекламни материали с неговия лик. В един от клиповете мъж призовава за бойкот и подпалва фланелка с името на Мбапе. Автентичността и обстоятелствата около кадрите не са независимо потвърдени.

Недоволството избухна след интервю, в което нападателят коментира изображението. Няколко китайски компании прекратиха рекламните си договори с него, а медийната група, която управлява държавната телевизия CCTV, спря излъчването на мачове от Ла Лига.

Мбапе се извини публично, като определи коментара си като неразумен и заяви, че не е имал намерение да нарани хората в Китай. От испанската лига също изразиха съжаление за предизвиканата обида.

В сряда говорител на китайското външно министерство заяви, че страната приема извинението на футболиста сериозно. Въпреки това критиките срещу него в социалните мрежи продължават, съобщава АФП.

Китайската футболна асоциация по-рано обяви, че е отправила официален протест до Реал Мадрид и е поискала публично извинение както от играча, така и от клуба.

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