Милан е близо до нов договор с ключов играч

Кристиан Пулишич е постигнал договорка с Милан за нов дългосрочен договор, съобщават италианските медии. Очаква се 28-годишният футболист да се обвърже с „росонерите“ до лятото на 2031 година.

Според информациите основните условия вече са уточнени, а подписването и официалното обявяване на споразумението предстоят. Настоящият контракт на американеца изтича през 2027 година, като клубът разполага с опция за още един сезон.

Пулишич пристигна на „Сан Сиро“ през лятото на 2023 година и се утвърди като един от важните играчи на Милан. До момента той има 141 мача за отбора във всички турнири, в които е отбелязал 44 гола и е направил 28 асистенции.

Под ръководството на Рубен Аморим американецът може да изпълнява различни роли в атака. Освен по двата фланга той е вариант и за позиция зад нападателя.

Пулишич имаше проблеми с контузия след Световното първенство през лятото, но вече се завърна в игра и помогна на Милан с попадения в първенството срещу Лече и Удинезе.

Милан е сред съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа. Двата отбора ще се срещнат в София на 21 януари 2027 година.