Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

Борнемут постигна убедителна победа с 3:0 над Милан в мач от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Джъстин Клуйверт откри резултата от дузпа, а впоследствие вратарят на „росонерите“ Майк Менян беше изгонен. Маркъс Тавърниър и Амин Адли оформиха класическия успех на английския тим.

Бешикташ и Кристъл Палас завършиха 2:2 в един от най-оспорваните двубои на вечерта. Уилфред Ндиди даде аванс на турския отбор, но Йереми Пино и Жан-Филип Матета осъществиха обрат. Олайтан спаси точката за домакините, които завършиха срещата с десет души след червен картон на Юмит Агдак.

Селта Виго победи Селтик с 2:1 в мач, ръководен от българския съдия Георги Кабаков. Мика Баур изведе шотландците напред, но Хавиер Родригес отбеляза два пъти в рамките на три минути и донесе победата на галисийците. Кабаков показа пет жълти картона, всичките на футболисти на Селтик.

Целие и Залцбург направиха 2:2 в Словения. Австрийците поведоха с попадения на Сота Китано и Йеспер Линдстрьом, но домакините се върнаха в срещата чрез Блаж Крамер и Армандас Куцис. Хофенхайм пък разгроми Олимпик Лион с 3:0, като Андрей Крамарич се отличи с гол и две асистенции. Адам Дагим и Адам Хложек също се разписаха.

Следващият съперник на Левски - Ягелония, загуби с 0:3 у дома от Андерлехт. Михайло Цветкович, Мартен Винклер и Джейдън Ониа-Секе отбелязаха за белгийския тим. Друг от противниците на „сините“ - Лилестрьом, допусна тежко поражение с 0:6 от Реал Сосиедад. Серхио Гомес и Лука Сучич вкараха по два гола, а Ори Оскарсон и Арсен Захарян добавиха по едно попадение.

Бенфика надви Омония с 4:1 като гост. След равенство 1:1 на почивката португалците решиха мача с три безответни гола на Вангелис Павлидис, Фредрик Аурснес и Джанлука Престиани. Олимпиакос спечели с 1:0 срещу Спарта Прага след късно попадение на Армандо Гонсалес.

Бенфика, Байер Леверкузен, Борнемут, Ференцварош и Олимпиакос оглавяват временното класиране с пълен актив от девет точки. След победата с 2:1 над Виктория Пилзен Левски заема 17-ото място с четири точки.