Пилзен посиня преди сблъсъка на Левски в Лига Европа

Часове преди двубоя с Виктория от третия кръг на основната фаза на Лига Европа запалянковците организираха шествие към стадиона. Кадри в социалните мрежи показаха как многобройната група се придвижва компактно под полицейски ескорт.

Подкрепата за отбора на Хулио Веласкес не спира и след първия съдийски сигнал. Гостуващият сектор е изпълнен със „сини“ привърженици, които създават сериозна атмосфера и окуражават футболистите през цялото първо полувреме.

Феновете на Левски за пореден път показват своята вярност към клуба и превърнаха поредното европейско гостуване в истински футболен празник. „Сините“ ще разчитат на мощната им подкрепа и през втората част на срещата в преследване на ценен резултат в Чехия.