Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Пилзен посиня преди сблъсъка на Левски в Лига Европа

Пилзен посиня преди сблъсъка на Левски в Лига Европа
БТА

Привържениците на „сините“ отново демонстрираха впечатляваща подкрепа преди европейски мач на „сините“.

Часове преди двубоя с Виктория от третия кръг на основната фаза на Лига Европа запалянковците организираха шествие към стадиона. Кадри в социалните мрежи показаха как многобройната група се придвижва компактно под полицейски ескорт.

Подкрепата за отбора на Хулио Веласкес не спира и след първия съдийски сигнал. Гостуващият сектор е изпълнен със „сини“ привърженици, които създават сериозна атмосфера и окуражават футболистите през цялото първо полувреме.

Феновете на Левски за пореден път показват своята вярност към клуба и превърнаха поредното европейско гостуване в истински футболен празник. „Сините“ ще разчитат на мощната им подкрепа и през втората част на срещата в преследване на ценен резултат в Чехия.

Още по темата

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Рикардиньо преди Виктория Пилзен - Левски: Моето сърце е синьо

Рикардиньо преди Виктория Пилзен - Левски: Моето сърце е синьо

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

Акрам Бурас се завърна в групата на Левски

Акрам Бурас се завърна в групата на Левски

Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Веласкес след триумфа в Пилзен: Много съм горд с отбора и феновете

Веласкес след триумфа в Пилзен: Много съм горд с отбора и феновете

Най-важното от спорта на 22.10.2026 година

Най-важното от спорта на 22.10.2026 година

Гиздол след равенството в Дания: Една точка като гост в Европа не е лош резултат

Гиздол след равенството в Дания: Една точка като гост в Европа не е лош резултат

Левски покори Пилзен след драматичен европейски спектакъл

Левски покори Пилзен след драматичен европейски спектакъл

На живо: Рейналдо отново извежда Левски напред

На живо: Рейналдо отново извежда Левски напред

Водещи

Веласкес след триумфа в Пилзен: Много съм горд с отбора и феновете

Веласкес след триумфа в Пилзен: Много съм горд с отбора и феновете

  • Преди 5 минути
Най-важното от спорта на 22.10.2026 година

Най-важното от спорта на 22.10.2026 година

  • Преди 55 минути
Гиздол след равенството в Дания: Една точка като гост в Европа не е лош резултат

Гиздол след равенството в Дания: Една точка като гост в Европа не е лош резултат

  • Преди 1 час
Левски покори Пилзен след драматичен европейски спектакъл

Левски покори Пилзен след драматичен европейски спектакъл

  • Преди 1 час
На живо: Рейналдо отново извежда Левски напред

На живо: Рейналдо отново извежда Левски напред

  • Преди 2 часа
На живо: Виктория Пилзен изравнява резултата

На живо: Виктория Пилзен изравнява резултата

  • Преди 2 часа
АЕЖ поиска отговорност от НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

АЕЖ поиска отговорност от НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

  • Преди 2 часа
Станишев защити Радев за Черно море: Линията на премиера е правилната

Станишев защити Радев за Черно море: Линията на премиера е правилната

  • Преди 2 часа
Пилзен посиня преди сблъсъка на Левски в Лига Европа

Пилзен посиня преди сблъсъка на Левски в Лига Европа

  • Преди 2 часа
На живо: Гол на Евертон Бала разделя Левски и Виктория Пилзен на полувремето

На живо: Гол на Евертон Бала разделя Левски и Виктория Пилзен на полувремето

  • Преди 2 часа
Най-важното от света на 22.10.2026 г.

Най-важното от света на 22.10.2026 г.

  • Преди 2 часа
Костадин Костадинов поиска оставката на Йотова след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева

Костадин Костадинов поиска оставката на Йотова след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева

  • Преди 2 часа
Журналисти, политици и общественици се обединиха в защита на Соня Колтуклиева

Журналисти, политици и общественици се обединиха в защита на Соня Колтуклиева

  • Преди 2 часа
Доцова след инцидента с Колтуклиева: Ще изисквам възможно най-строгите мерки от НСО

Доцова след инцидента с Колтуклиева: Ще изисквам възможно най-строгите мерки от НСО

  • Преди 2 часа
Най-важното от България на 22.10.2026 г.

Най-важното от България на 22.10.2026 г.

  • Преди 3 часа