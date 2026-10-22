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По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?
БТА

Срещата ще бъде трета за „сините“ в основната фаза на турнира

Левски гостува тази вечер на Виктория Пилзен в третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Срещата започва в 22:00 часа на стадион „Доосан Арена“ в Чехия.

„Сините“ ще търсят първата си победа в турнира. Отборът на Хулио Веласкес започна с минимално поражение с 0:1 от Залцбург, а след това спечели първата си точка при равенството 1:1 с НЕК Ниймеген.

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Добрата новина за Левски е завръщането на Акрам Бурас. Алжирският полузащитник попадна в групата 81 дни след последния си официален мач. Сред избраниците на Веласкес отново е и Стивън Стоянчов, който пропусна срещата със Спартак Плевен за Купата на България.

Виктория Пилзен също все още няма спечелена точка в основната фаза, след като загуби първите си два двубоя срещу Юнион Сен Жилоа и Ференцварош.

Най-важното за привържениците преди началото е ясно - Виктория Пилзен - Левски, 22:00 часа, пряко по MAX Sport 3.

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