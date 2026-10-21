Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров направи традиционния си коментар пред медиите на летището преди заминаването на тима за Чехия. Утре „сините“ гостуват на Виктория Плзен в мач от третия кръг на Лига Европа, който ще стартира в 22:00 часа българско време.

Ръководителят изрази силен оптимизъм относно шансовете за успех и заяви, че отборът отива с ясната цел да вземе максимума от гостуването, предава БТА. Според него победата е напълно реална цел, предвид непредвидимите резултати и изненади, които редовно се случват в европейските клубни турнири.

Боримиров подчерта, че най-големият коз на българския шампион е силният колектив, изграден през последната година и половина, откакто Хулио Веласкес е начело на отбора. Той допълни, че следващата важна стъпка пред състава е постигането на по-голяма ефективност в атака.

Запитан на кой световен тим би искал да прилича Левски, директорът отсече, че иска отборът просто да запази своята собствена идентичност, да побеждава и да радва привържениците си. Боримиров коментира и кадровите проблеми в състава, като поясни, че само старши треньорът може да прецени на колко процента е готов за игра Акрам Бурас. По отношение на контузията на Търдин, шефът на „сините“ успокои, че травмата не е сериозна и вероятно Веласкес е преценил да го запази за предстоящите срещи от родното първенство.

Накрая Боримиров демонстрира самочувствие пред журналистите, реагирайки на твърденията в чешките медии, че българският тим не показва нищо стойностно в Европа, с краткото обещание, че „Ще се постараем утре да им покажем“.