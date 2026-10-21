Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия
БТА

Изпълнителният директор подчерта, че най-големият коз на българския шампион е силният колектив

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров направи традиционния си коментар пред медиите на летището преди заминаването на тима за Чехия. Утре „сините“ гостуват на Виктория Плзен в мач от третия кръг на Лига Европа, който ще стартира в 22:00 часа българско време.

Ръководителят изрази силен оптимизъм относно шансовете за успех и заяви, че отборът отива с ясната цел да вземе максимума от гостуването, предава БТА. Според него победата е напълно реална цел, предвид непредвидимите резултати и изненади, които редовно се случват в европейските клубни турнири.

Боримиров подчерта, че най-големият коз на българския шампион е силният колектив, изграден през последната година и половина, откакто Хулио Веласкес е начело на отбора. Той допълни, че следващата важна стъпка пред състава е постигането на по-голяма ефективност в атака.

Запитан на кой световен тим би искал да прилича Левски, директорът отсече, че иска отборът просто да запази своята собствена идентичност, да побеждава и да радва привържениците си. Боримиров коментира и кадровите проблеми в състава, като поясни, че само старши треньорът може да прецени на колко процента е готов за игра Акрам Бурас. По отношение на контузията на Търдин, шефът на „сините“ успокои, че травмата не е сериозна и вероятно Веласкес е преценил да го запази за предстоящите срещи от родното първенство.

Накрая Боримиров демонстрира самочувствие пред журналистите, реагирайки на твърденията в чешките медии, че българският тим не показва нищо стойностно в Европа, с краткото обещание, че „Ще се постараем утре да им покажем“.

Още по темата

Боби Орлинов за "Спортен Таралеж": Левски и ЦСКА се дърпат взаимно напред

Боби Орлинов за "Спортен Таралеж": Левски и ЦСКА се дърпат взаимно напред

Левски загатна за ново име, феновете заподозряха Валери Божинов

Левски загатна за ново име, феновете заподозряха Валери Божинов

Испански съдия с неприятни спомени за Лудогорец ще ръководи мача на Левски в Лига Европа

Испански съдия с неприятни спомени за Лудогорец ще ръководи мача на Левски в Лига Европа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

Снайперисти и войници ще пазят Галатасарай при гостуването на Лил

Снайперисти и войници ще пазят Галатасарай при гостуването на Лил

ПСЖ пречупи „непобедимата" Барселона в шестголов спектакъл

ПСЖ пречупи „непобедимата" Барселона в шестголов спектакъл

Боби Орлинов за "Спортен Таралеж": Левски и ЦСКА се дърпат взаимно напред

Боби Орлинов за "Спортен Таралеж": Левски и ЦСКА се дърпат взаимно напред

Почина легенда на Пирин, която се изправи срещу Диего Марадона

Почина легенда на Пирин, която се изправи срещу Диего Марадона

Водещи

Руски изтребител се разби по време на учебен полет

Руски изтребител се разби по време на учебен полет

  • Преди 7 минути
Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

  • Преди 11 минути
Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Новият външен министър на Румъния постави Черно море в центъра на националната стратегия за сигурност

Новият външен министър на Румъния постави Черно море в центъра на националната стратегия за сигурност

  • Преди 21 минути
Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

  • Преди 21 минути
Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

  • Преди 32 минути
Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

  • Преди 37 минути
Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

  • Преди 49 минути
Гърция обхваната от протести: Хиляди ученици и учители искат повече пари за образование

Гърция обхваната от протести: Хиляди ученици и учители искат повече пари за образование

  • Преди 1 час
Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

  • Преди 1 час
България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

Община Търговище с мерки за справяне с безводието в няколко села

Община Търговище с мерки за справяне с безводието в няколко села

Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

  • Преди 1 час
Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia

Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia