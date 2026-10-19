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Левски загатна за ново име, феновете заподозряха Валери Божинов

Левски загатна за ново име, феновете заподозряха Валери Божинов
Facebook/ PFC Levski

Мистериозно видео с препратки към Англия, Италия и Сърбия предизвика множество предположения сред привържениците

Левски публикува загадъчно видео в социалните мрежи, с което намекна, че скоро на „Герена“ ще се появи ново лице.

„Ново име. Синя фланелка. Кой е той?“, гласи краткото послание в официалната страница на клуба във Facebook.

Във видеото се виждат препратки към Англия, Италия и Сърбия, както и силует на мъж, облечен в костюм. Тези детайли подсказват, че новото име вероятно няма да бъде футболист от настоящия състав.

Първите предположения на част от привържениците са свързани с Валери Божинов. Бившият нападател на Левски е играл и в трите държави, загатнати в клипа - Англия, Италия и Сърбия.

Появата на силуета в костюм допълнително засили спекулациите, че Божинов може да започне работа в клуба на ръководна, представителна или друга позиция извън терена.

От Левски обаче не разкриват самоличността на човека, нито каква роля ще изпълнява той. Очаква се мистерията да бъде разкрита с ново официално съобщение на „сините“.

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