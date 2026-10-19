Акрам Бурас се завръща за европейското гостуване на Левски

Акрам Бурас най-вероятно ще се завърне в групата на Левски за гостуването на Виктория Пилзен в Лига Европа. Двубоят в Чехия е в четвъртък, 22 октомври, от 22:00 часа.

Съществуваше възможност алжирецът да бъде включен в разширения състав за гостуването на Спартак (Плевен) за Купата на България. От треньорския щаб обаче са преценили, че полузащитникът все още не е напълно готов.

Очакванията са Бурас да пътува със „сините“ за Пилзен и да бъде сред вариантите на Хулио Веласкес. Той вече поднови пълноценни тренировки, като планът е постепенно да започне да получава игрови минути.

Бурас игра за последно на 1 август при домакинската победа с 3:0 над Септември (София). Тогава той отбеляза първия гол в срещата, но в края получи контузия, която го извади от игра за повече от два месеца.

Алжирският халф беше привлечен от Левски през лятото на 2025 година и бързо се превърна в един от основните футболисти на Веласкес. От началото на настоящия сезон Бурас има шест мача и два гола.