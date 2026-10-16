Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

Пресконференцията на треньора на НЕК Наймеген след равенството с Левски в основната фаза на Лига Европа беше прекъсната от... мишка. Дик Шрьодер забеляза дългоопашатия гризач, докато говореше пред медиите, а сцената предизвика смях в залата с журналисти. „Те вече са навсякъде", казва Шрьодер с усмивка.

Веласкес за грешката на Вуцов: В Левски печелим и губим заедно

Любопитното видео може да видите на линка тук.

„Трудно ми е да говоря, защото може би точката е нещо, от което и двата отбора са разочаровани. През второто полувреме създадохме много ситуации, но сме отбор, който тепърва се изгражда“, каза треньорът на нидерландците след мача. „Доволни сме от показаното през първите 20 минути, до края на полувремето Левски беше много по-добър, през второто показахме какво можем да направим. Доволен съм от представянето, но не и резултата“, добави Дик Шрьодер.

„Това, което направихме, е, че пасовете ни в предни позиции бяха по-изчистени, накарахме Левски да е позициониран в пеналтерията си през второто полувреме. Трудно е, когато има толкова футболисти да вкараш, но съм доволен от моите играчи“, завърши Шрьодер.