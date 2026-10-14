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Веласкес: НЕК Наймеген играе тотален футбол, но Левски ще остане верен на стила си

Веласкес: НЕК Наймеген играе тотален футбол, но Левски ще остане верен на стила си
БТА

Утрешният мач е перфектен да покажем нашата идентичност, подчерта испанецът

Левски ще остане верен на стила си и иска да печели със собствения си почерк, заяви треньорът Хулио Веласкес в навечерието на мача в НЕК Наймеген в Лига Европа. „Сините" загубиха първия си двубой в турнира срещу РБ Залцбург (0:1), но Веласкес вярва, че това няма да се повтори при гостуването в Ниската земя.

В Нидерландия се уплашиха от Левски

„НЕК е различен отбор. Тук в Нидерландия е обичайно да видим такъв тип игра във фазата без топката. В България не срещаме такъв тип отбори. Те са един отбор, който се защитава много високо и пресира много високо в ситуации човек за човек и се справят много добре. С топка са изключително агресивни, винаги гледайки към противниковата игра, много вертикален отбор. Те стигат с много играчи в последната фаза на играта. Можем да го наречем тотален футбол от първата до последната минута", каза Веласкес на официалната пресконференция преди мача.

„Оттам-насетне ние сме наясно кои сме, какво сме и срещу кого се изправяме. Ние сме наясно с нашата идентичност и ще се опитаме да я наложим и да се наложим над тях, бидейки верни на собствения си стил. Искаме да сме в позиция да спечелим този мач. Съперникът е много различен от Залцбург“, продължи испанският специалист.

Сега времето е да продължим напред и да надградим над това. Утрешният мач е перфектен да покажем нашата идентичност, както и че продължавам да растем. Искаме да покажем зрелостта, която е нужна, за да се представим добре в такъв мач. Трябва да запазим емоционалния си баланс“, каза още Веласкес.

 

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