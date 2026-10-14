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Ван дер Каап прогнозира победа на Левски срещу НЕК

Ван дер Каап прогнозира победа на Левски срещу НЕК
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Бившият защитник очаква успех с 2:1 за „сините“

Бившият футболист на Левски Келиан ван дер Каап анализира предстоящото гостуване на НЕК Ниймеген в Лига Европа. Нидерландецът вярва, че българският шампион разполага с необходимите качества, за да постигне добър резултат.

Ван дер Каап изигра 115 мача за „сините“ и спечели Купата на България с отбора. Той призна, че срещата е специална за него, тъй като противопоставя клуба, в който прекара повече от три години, на представител на родината му.

Да видиш Левски да играе срещу нидерландски отбор обединява две важни части от футболната ми кариера. Радвам се, че Левски отново се състезава на това ниво, където е мястото му“, заяви защитникът пред „Спортал“.

Според него НЕК е силно офанзивен отбор, който пресира високо, поддържа сериозна интензивност и включва много футболисти в атаките си. Този стил прави нидерландците опасни, но същевременно създава възможности за техните съперници.

При настоящия си треньор НЕК поема доста рискове в офанзивен план. Това оставя свободни пространства в защита, които Левски може да използва“, обясни Ван дер Каап.

Бившият играч на „сините“ смята, че ключът към успеха ще бъде преодоляването на първата линия на пресата. Ако футболистите на Хулио Веласкес запазят спокойствие при разиграването, пред тях могат да се открият добри възможности за бързи атаки.

Нидерландските отбори поставят акцент върху играта с топка. Футболистите знаят как да заемат правилните позиции, движат я бързо и се чувстват комфортно под напрежение. Левски трябва да бъде смел и уверен“, добави той.

Ван дер Каап подчерта, че в европейските двубои решаващо значение имат характерът и готовността на играчите да поемат отговорност. Според него особено при гостуванията футболистите не трябва да позволяват на атмосферата да повлияе върху увереността им.

Нидерландецът продължава да следи представянето на Левски и остана щастлив от спечелената шампионска титла. Той се надява клубът да надгради успеха и а се превърне в редовен участник в европейските турнири.

Атмосферата на стадион „Георги Аспарухов“ е нещо, което никога няма да забравя. Прекарах повече от три години в Левски и клубът винаги ще има специално място в сърцето ми“, каза още бившият защитник.

Ван дер Каап очаква открит мач с положения пред двете врати. „НЕК ще бъде опасен, особено на собствен терен, но вярвам, че Левски има необходимите качества. Прогнозирам победа с 2:1 за „сините“, макар че може би съм съвсем малко пристрастен“, завърши той.

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