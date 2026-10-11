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Мубарик и Рейналдо донесоха победа за Левски във Варна

Мубарик и Рейналдо донесоха победа за Левски във Варна
Facebook/ПФК Левски

„Сините“ дръпнаха на върха след 2:0 над Черно море

Левски продължи силното си представяне в първенството и победи Черно море с 2:0 като гост в двубой от 11-ия кръг на Първа лига.

Гостите създадоха първите опасности на стадион „Тича“. В 11-ата минута Евертон Бала стреля покрай левия страничен стълб, а малко след това Мустафа Сангаре не успя да намери вратата с глава.

Левски поведе в 26-ата минута след изпълнение на корнер. Вратарят Дамян Христов боксира центрирането на Сержиньо, но изпрати топката към Мехди Мубарик. Полузащитникът стреля от въздуха от границата на наказателното поле и намери горния ляв ъгъл за 1:0.

Черно море можеше да отговори само две минути по-късно. След грешка на Огнян Владимиров топката достигна до Селсо Сидни, но Гашпер Търдин се намеси решително с шпагат и предотврати изравняването.

В 31-вата минута футболистите на Левски имаха претенции за игра с ръка на Георги Венциславов в наказателното поле. Съдията Радослав Гидженов не отсъди дузпа, а ВАР също не се намеси.

Лошата новина за „сините“ дойде в 38-ата минута, когато Мустафа Сангаре получи контузия и беше заменен от Алекс Сентейес.

Черно море започна активно второто полувреме. Асен Дончев стреля опасно след рикошет, но Владимиров спаси. Малко по-късно стражът на Левски се справи и с изпълнение от пряк свободен удар на Селсо Сидни.

Гостите удвоиха преднината си в 62-рата минута. Сержиньо изведе Алдаир, който подаде към Рейналдо, а нападателят се разписа отблизо в опразнената врата.

Левски можеше да стигне и до трети гол в добавеното време. Кристиан Димитров преодоля Дамян Христов, но Несторли Лумбу изчисти топката пред голлинията.

С победата „сините“ увеличиха актива си на 28 точки и остават начело в класирането. Черно море е на последната позиция с 6 точки.

Черно море - Левски 0:2

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