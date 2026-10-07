Левски получи 1400 билета за гостуването на Черно море

Черно море предостави 1400 билета на феновете на Левски за предстоящия двубой между двата отбора от 11-ия кръг на Първа лига.

Срещата ще се играе на 11 октомври, неделя, от 17:30 часа на стадион „Тича“ във Варна.

Билетите за сектора на гостуващата агитка са на цена от 8 евро и вече могат да бъдат закупени онлайн. Продажбата ще продължи до изчерпване на наличните количества.

В деня на мача пропуски ще се предлагат и на касата пред сектора за привържениците на Левски. Тя ще отвори два часа преди началото на срещата.