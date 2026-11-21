Карлос Насар изравни световния си рекорд в изхвърлянето – 185 килограма, който записа на Световното в Нимбо преди няколко седмици.

Той стори това в турнир по вдигане на тежести в германската Бундеслига, в който неговият Мутерщадт се изправи срещу Грюнщадт. Българинът направи три успешни опита в Изхвърлянето - 175, 180 и 185 кг.

Във второто движение Насар направи също три успешни опита - 200, 210 и 220 кг. за радост на пълната с българи зала в Мутерщадт.

За Карлос Насар предстои още един кръг в Бундеслигата, който ще бъде в началото на декември.