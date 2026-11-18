Радев към Карлос Насар: Вдъхновяваш хиляди младежи, те имат нужда от истински пример
Твоята победа е не само спортна, а послание за възможностите на България
Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар беше посрещнат тържествено в Министерски съвет. Премиерът Румен Радев му благодари за успехите и заяви:
"Ти вдъхновяваш хиляди младежи, те имат нужда от истински пример...Твоята победа е не само спортна, а послание за възможностите на България"
Радев подчерта, че постиженията на Насар доказват, че няма граници пред човешките способности, а това е мотиватор за младите българи и им дава вдъхновение да се борят.
Спортният министър Енчо Керязов също благодари на Насар и обяви безпрецедентна парична премия от 110 хиляди евро, която държавата връчва на спортиста.
"Титлите са голям успех, но вдъхновението към нашите деца и младежи - още по-големи"
Карлос Насар от своя страна благодари на правителството за поканата:
"Благодаря, че забелязвате успехите ми и заедно с вашата подкрепа се боря. Да живее България!"