Два месеца след пропадането на пътя в местността „Карантината“ във варненския квартал „Аспарухово“ днес жители излизат на протест. Хората искат спешни действия по укрепване на свлачището и възстановяването на пътната инфраструктура.

Протестът на жителите на "Аспарухово" е насрочен за 15 ч. От Община Варна са заявили, че на място ще присъства техен представител, който ще се срещне с недоволните.

Хората са категорични, че от обявяването на бедственото положение през септември досега не са предприети реални мерки, а ситуацията продължава да се влошава.

Свлачището се активизира на 18 септември, когато пътят пропадна на метри от намиращите се в района къщи. Заради опасността тогава бяха евакуирани жители. Хората свързаха случилото се с намиращия се наблизо мащабен строителен обект на най-високата сграда във Варна. Според инвеститора обаче основната причина за свличането е ВиК авария, отбелязва НОВА.

Резултатите от изследванията на земните маси станаха известни около 37 дни след вземането на пробите. Според направения анализ основната причина за свлачището е авария на водопровод, но строителните дейности в близост също са допринесли за пропадането.

„От два месеца този път е пропаднал. Процесите вървят, но действия не виждаме. За нас е важно пътят да бъде възстановен възможно най-бързо, защото хората нямат достъп до домовете си“, каза живеещата в квартала Нели Иванова.

По думите ѝ има и друг сериозен проблем, свързан с намеренията за изсичане на боровата гора в района. Тя подчерта, че дърветата са били изкуствено залесени именно с цел предпазване от природни бедствия и настоява сечта да бъде спряна.

Местните жители твърдят, че свличането продължава и пътят е в още по-лошо състояние. Те са притеснени и от липсата на адекватен алтернативен маршрут. Съществуващият обходен път е тесен и не позволява нормално разминаване на автомобили, а преминаването на специализирана техника, пожарни автомобили и линейки е силно затруднено, а в районаима около 300 къщи.

Хората настояват да получат конкретен отговор на въпроса кога ще започне укрепването на свлачището.

Кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов заяви, че разбира недоволството на хората и ги подкрепя. Според него общината не е предприела необходимите действия в срок.

„Днес се навършват два месеца, откакто пътят се срути. Беше обявено бедствено положение. Трябваше веднага да започне работа, а виждаме, че нищо не се прави. Гражданите имат пълното право да недоволстват“, заяви Маринов.

Той посочи, че кризисният щаб вече е разпуснат, след като е изтекъл 30-дневният срок на обявеното бедствено положение. По думите му именно в този период е трябвало да започнат необходимите действия, за да може впоследствие да се търси финансиране от Междуведомствената комисия. Според него сроковете за кандидатстване за финансиране са пропуснати.

Маринов обърна внимание и на временното водоснабдяване на имотите в района. По думите му ВиК е реагирало още вечерта на 18 септември и е осигурило временно водоподаване на над 300 имота. Тръбата обаче е положена повърхностно и съществуват опасения, че при ниски зимни температури може да замръзне, което да остави хората без вода.

Районният кмет настоява да бъде извършен основен ремонт на около 300 метра от пътя и да се изградят тротоар и улично осветление.

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